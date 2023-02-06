Газовики Ингушетии проводят рейды по выявлению незаконных потребителей газа

0

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» и АО «Газпром газораспределение Назрань» совместно с правоохранительными органами приступили к проведению масштабной инвентаризации газопотребляющего оборудования, а также к выявлению несанкционированных потребителей газа.

Рейды проходят в наиболее проблемных районах республики с большим количеством самовольных построек. В первых мероприятиях приняли участие более 60 сотрудников газовых компаний и 10 единиц техники. Материалы по выявленным нарушениям будут направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

За несанкционированные врезки в газовые сети и незаконное потребление газа предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кроме того, нарушители обязаны оплатить потребленный газ по установленным нормативам и возместить расходы газораспределительной организации на проведение работ по ликвидации несанкционированного подключения к газовой сети.

«Подобные мероприятия совместно с представителями правоохранительных органов будут проводиться регулярно. Ведь своевременное пресечение незаконных подключений выступит гарантом стабильной поставки газа для законного потребителя, который оформил техническую документацию на газификацию и заключил договор поставки газа с поставщиком газа», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» и АО «Газпром газораспределение Назрань» Альберт Льянов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В трех населенных пунктах Ингушетии 7 февраля отключат газ на 6 часов
Глава Ингушетии уверен, что строители региона в 2023 году перевыполнят план по вводу жилья
По нацпроекту «Культура» Ингушетия освоила в 2022 году более 137 млн руб.
Школьникам Малгобекского района рассказали о защитниках Сталинграда
В столице Ингушетии состоится показ фильма о Герое России Суламбеке Осканове
В Карабулаке Ингушетии грузовик повредил газопровод, оставив без отопления 100 семей
В Ингушетии задержали «черных лесорубов»
В Ингушетии будут судить жительницу Дагестана за мошенничество через Интернет
Против сельского чиновника в Ингушетии завели дело за незаконное распоряжение о сносе дома
Объемы производства минеральной воды в Ингушетии могут увеличиться на 10% в 2023 году
Столица Ингушетии получит 80 млн рублей на благоустройство парковой зоны

Главное

Яндекс.Метрика

 