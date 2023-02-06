Газовики Ингушетии проводят рейды по выявлению незаконных потребителей газа

Рейды проходят в наиболее проблемных районах республики с большим количеством самовольных построек. В первых мероприятиях приняли участие более 60 сотрудников газовых компаний и 10 единиц техники. Материалы по выявленным нарушениям будут направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

За несанкционированные врезки в газовые сети и незаконное потребление газа предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кроме того, нарушители обязаны оплатить потребленный газ по установленным нормативам и возместить расходы газораспределительной организации на проведение работ по ликвидации несанкционированного подключения к газовой сети.

«Подобные мероприятия совместно с представителями правоохранительных органов будут проводиться регулярно. Ведь своевременное пресечение незаконных подключений выступит гарантом стабильной поставки газа для законного потребителя, который оформил техническую документацию на газификацию и заключил договор поставки газа с поставщиком газа», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» и АО «Газпром газораспределение Назрань» Альберт Льянов.