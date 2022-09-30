Газоснабжение

Газовики Ингушетии выявили с начала года около 200 самовольных подключений

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Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» с начала текущего года выявили и устранили 219 незаконных подключений к газовым сетям.

Как сообщили в компании, сумма ущерба, причиненная поставщику газа, превысила 63 млн рублей. Материалы по всем нарушениям направлены в правоохранительные органы.

Кроме того, в ходе проверок установлено 409 случаев вмешательства в работу счётных механизмов приборов учёта газа, а также обнаружено более 67 тысяч квадратных метров незаявленной отапливаемой площади.

«Потребителю необходимо контролировать работу счетчика, сообщать о его неисправности, а также регулярно передавать показания. Это позволит оплачивать фактическое потребление газа и избежать переплат при начислениях по нормативу», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов.

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