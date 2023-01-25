Газовики по ошибке начислили почти 140 тыс. руб. владельцу дома в Ингушетии

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Житель Назрани добился отмены платы за газ на жильё, отключенное от сетей восемь лет назад, сообщили газете «Ингушетия» в прокуратуре субъекта.

По данным надзорного ведомства, осенью 2014 г. он письменно обратился в соответствующую организацию для отключения газа в доме, где никто не живёт. Более того, мужчина, как и положено, оплатил эти услуги.

Несмотря на то, что к сетям домовладение подключили в ноябре минувшего года, работники ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» начислили плату за голубое топливо с января 2018 г. по нормативу потребления в размере более 137 тысяч руб.

Ингушская прокуратура встала на защиту прав заявителя и добилась полной ликвидации его долгов.

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