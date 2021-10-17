Газовики с начала года устранили в Ингушетии 1178 самовольных подключений к газоснабжению

За 9 месяцев 2021 года по материалам региональной газовой компании правоохранительные органы возбудили 650 административных дел по ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение к газопроводам), 24 уголовных дела по ч. 1 ст. 215.3 УК РФ (повторное самовольное подключение к газопроводам). Все несанкционированные врезки были устранены.

По 17 уголовным делам суды уже вынесли обвинительные приговоры. Так, в августе текущего года Малгобекский районный суд приговорил нарушителя к 80 часам обязательных работ за повторное незаконное подключение сетям. Также ему придется оплатить всю сумму за незаконно потребленный газ и работы по прекращению газоснабжения.

«Основная цель оперативно-профилактических мероприятий — предотвратить аварийные ситуации из-за действий неблагонадежных потребителей, а также пресечь хищение газа, как со стороны абонентов, отключенных за неуплату, так и со стороны лиц, безучетно потребляющих природный газ, то есть не состоящих в договорных отношениях с поставщиком газа», — отметил начальник отдела корпоративной защиты ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Тимур Патиев.