Газовики с начала года устранили в Ингушетии 1178 самовольных подключений к газоснабжению

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В 2021 году специалисты «Газпром межрегионгаз Назрань» и «Газпром газораспределение Назрань» провели 121 оперативно-профилактическое мероприятие с участием представителей МВД. В результате совместных рейдов выявлено 1178 случаев несанкционированного отбора газа.

За 9 месяцев 2021 года по материалам региональной газовой компании правоохранительные органы возбудили 650 административных дел по ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение к газопроводам), 24 уголовных дела по ч. 1 ст. 215.3 УК РФ (повторное самовольное подключение к газопроводам). Все несанкционированные врезки были устранены.

По 17 уголовным делам суды уже вынесли обвинительные приговоры. Так, в августе текущего года Малгобекский районный суд приговорил нарушителя к 80 часам обязательных работ за повторное незаконное подключение сетям. Также ему придется оплатить всю сумму за незаконно потребленный газ и работы по прекращению газоснабжения.

«Основная цель оперативно-профилактических мероприятий — предотвратить аварийные ситуации из-за действий неблагонадежных потребителей, а также пресечь хищение газа, как со стороны абонентов, отключенных за неуплату, так и со стороны лиц, безучетно потребляющих природный газ, то есть не состоящих в договорных отношениях с поставщиком газа», — отметил начальник отдела корпоративной защиты ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Тимур Патиев.

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