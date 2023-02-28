Газовики в Ингушетии похитили трубы у своей компании

Как сообщили в пресс-службе силового ведомства, в городе Сунже украдены трубы высокого давления общей длиной 121 метр (диаметром 33 см), в сельском поселении Троицкое Сунженского района — около 110 метров труб (15 см) и почти 600 метров — диаметром 10 см.

В действиях сотрудников «Газпром межрегионгаз Назрань» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК России (хищение чужого имущества в крупном размере).