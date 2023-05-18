Газовиков опять уличили в незаконном начислении долга жительнице Ингушетии

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Во время совместного приема уполномоченного по правам человека в республике с министерством энергетики и ЖКХ, а также с «Газпром межрегионгаз Назрань» с жалобой на неправомерные действия со стороны газовой службы обратилась жительница Назрани.

«По словам заявительницы, за последние несколько лет у нее сформировался необоснованный долг за потребление газа», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе аппарата омбудсмена.

Женщина сообщила, что обращалась со своей жалобой в газовую службу республики с целью снятия с нее незаконной задолженности по газовому потреблению. Однако её проблему так и не решили.

В результате совместной работы аппарата уполномоченного по правам человека с «Газпром межрегионгаз Назрань» проведена проверка, по итогам которой списана необоснованно начисленная сумма в размере 58 тыс. 936 рублей.

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