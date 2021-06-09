«Газпром межрегионгаз Назрань» напоминает

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Уважаемые абоненты!

«Газпром межрегионгаз Назрань» напоминает вам, что важно выполнять свои обязательства в установленные сроки! Согласно договору поставки газа абонент обязан в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным оплатить потреблённый газ.

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