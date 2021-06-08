«Газпром межрегионгаз Назрань» продолжает работу по погашению абонентами задолженности за газ
Сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» с начала 2021 года направили жителям Республики Ингушетия более 4000 уведомлений о необходимости погашения задолженности за поставленный газ и возможной приостановке подачи газа абонентам-неплательщикам.
Уведомления были направлены должникам, которые в течение двух месяцев и более не оплачивали поставку газа или оплачивали её не в полном объеме.
В каждом уведомлении содержится информация о сумме задолженности и сроке, в течение которого долг необходимо погасить.
Часть потребителей уже оплатили долг на общую сумму 2,1 млн рублей сразу после получения уведомления, но некоторые проигнорировали предупреждения.
«Все, кто получил уведомления и не поспешил оплатить задолженность, имеют реальную возможность остаться без газа. Если должник не оплачивает долг после неоднократных предупреждений и направления уведомления, у поставщика газа есть полное право взыскать задолженность в судебном порядке и применить крайнюю меру — приостановить поставку голубого топлива до полного погашения задолженности», — рассказал и. о. заместителя генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Ибрагим Мальсагов.
Чтобы избежать приостановки поставки газа всем, у кого существует задолженность по оплате за поставленный природный газ, необходимо в кратчайший срок погасить задолженность за газ и в дальнейшем производить его оплату вовремя — до 10 числа месяца, следующего за истекшим.