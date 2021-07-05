«Газпром межрегионгаз Назрань» с начала года приостановил подачу газа 74 абонентам-должникам в Сунженском районе

Всего в Сунженском районе насчитывается более 17,5 тыс. потребителей газа, чей просроченный долг превышает 680 млн руб. В ходе рейдов специалисты газовой компании не только проводят ограничения подачи газа должникам, но и проверяют ранее отключенные домовладения для выявления самовольного подключения и предотвращения хищения газа.

Также газовики посещают абонентов, которым ранее были направлены уведомления об ограничении поставки газа из-за долгов, и потребителей, которые нарушили условия заключенного соглашения о рассрочке платежа.

«Газпром межрегионгаз Назрань» напоминает о возможности поэтапного погашения задолженности в ряде случаев: абонентам предлагается подписать соглашение о рассрочке платежа, при которой они могут оплатить не менее 30% долга, а оставшуюся сумму заплатить по индивидуальному графику погашения.