«Газпром межрегионгаз Назрань» за полгода выявил 969 незаконных подключений к газопроводам

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Специалисты «Газпром межрегионгаз Назрань» за полгода выявили 969 случаев самовольного подключения к газопроводам и несанкционированного отбора газа, ущерб от которых превысил 233 млн рублей.

По всем фактам материалы направлены в правоохранительные органы. Уже В результате возбуждено 17 уголовных дел, вынесено 5 обвинительных приговоров.

Газовики совместно с подразделениями МВД Республики Ингушетия ведут постоянную работу по выявлению и пресечению самовольного подключения к газораспределительным сетям и незаконного отбора газа. За полгода проведено 131 совместное оперативно-профилактическое мероприятие.

«В последние годы административная и уголовная ответственность за несанкционированное подключение к газораспределительным сетям и хищение природного газа значительно возросла.

Наибольшую озабоченность у нас вызывает беспечность людей, которые самовольно врезаясь в газопроводы, не соблюдая правила техники безопасности и эксплуатируя несертифицированное газовое оборудование, подвергают риску себя и окружающих», — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Харон Цороев.

Федеральным законом № 229-ФЗ от 29.07.2018 в статью 215.3 Уголовного кодекса РФ введена уголовная ответственность за самовольное подключение к газопроводам, предусматривающая наказание в т. ч. в виде штрафа в размере до 80 тыс. руб., либо лишение свободы на срок до двух лет при совершении повторного нарушения.

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