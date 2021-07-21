«Газпром межрегионгаз Назрань» за полгода взыскал 121 млн руб. с потребителей-должников

Региональная компания идёт навстречу абонентам при возникновении сложной финансовой ситуации и предлагает рассрочку платежа. Это позволяет абоненту избежать ситуаций, связанных обращением в судебные органы для принудительного взыскания задолженности, в том числе избежать дополнительных судебных расходов.

«К сожалению, в регионе есть потребители, которые не соблюдают установленные сроки оплаты. Мы предлагаем абонентам-должникам не доводить ситуацию до принятия крайних мер и оплатить долги за газ в кратчайшие сроки», — отметил начальник юридического отдела ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Магомед Гагиев.