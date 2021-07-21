«Газпром межрегионгаз Назрань» за полгода взыскал 121 млн руб. с потребителей-должников

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Компанией «Газпром межрегионгаз Назрань» в первом полугодии 2021 года взыскано с потребителей-должников около 121 млн рублей. Соответствующие решения приняты судами по искам, поданным компанией в рамках мероприятий по сокращению просроченной дебиторской задолженности.

Региональная компания идёт навстречу абонентам при возникновении сложной финансовой ситуации и предлагает рассрочку платежа. Это позволяет абоненту избежать ситуаций, связанных обращением в судебные органы для принудительного взыскания задолженности, в том числе избежать дополнительных судебных расходов.

«К сожалению, в регионе есть потребители, которые не соблюдают установленные сроки оплаты. Мы предлагаем абонентам-должникам не доводить ситуацию до принятия крайних мер и оплатить долги за газ в кратчайшие сроки», — отметил начальник юридического отдела ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Магомед Гагиев.

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