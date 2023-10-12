Газоснабжение

«Газпром межрегионгаз Назрань» запустил акцию для новых пользователей сервиса «Личный кабинет»

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С 11 октября «Газпром межрегионгаз Назрань» запустил акцию «Подарок Абоненту». Её участниками станут абоненты, которые выполнят до 11 ноября выполнят следующие условия: зарегистрироваться в «Личном кабинете» мойгаз.смородина.онлайн, согласиться на получение квитанций на оплату счета за газ по электронной почте и в полном объеме оплатят потребленный газ, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба компании.

Сообщается, что победитель будет определен генератором случайных чисел, ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» произведет дополнительную оплату за газ на его лицевой счет.

Итоги акции будут подведены в ноябре текущего года и опубликованы на официальном сайте http://mrgnazran.ru/ и аккаунтах поставщика газа. С условиями акции можно ознакомиться на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» в разделе «Услуги для физлиц».

«Сервис «Личный кабинет» — удобный способ управления лицевыми счетами, передачи показаний приборов учета, оплаты квитанции без комиссии и предотвращения задолженности. Сервис всегда под рукой и доступен круглосуточно, как и электронная квитанция. Мы призываем наших абонентов активнее пользоваться возможностями электронных сервисов», — отметил генеральный ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов.

 

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