«Газпром межрегионгаз Назрань» запустил акцию для новых пользователей сервиса «Личный кабинет»

Сообщается, что победитель будет определен генератором случайных чисел, ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» произведет дополнительную оплату за газ на его лицевой счет.

Итоги акции будут подведены в ноябре текущего года и опубликованы на официальном сайте http://mrgnazran.ru/ и аккаунтах поставщика газа. С условиями акции можно ознакомиться на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» в разделе «Услуги для физлиц».

«Сервис «Личный кабинет» — удобный способ управления лицевыми счетами, передачи показаний приборов учета, оплаты квитанции без комиссии и предотвращения задолженности. Сервис всегда под рукой и доступен круглосуточно, как и электронная квитанция. Мы призываем наших абонентов активнее пользоваться возможностями электронных сервисов», — отметил генеральный ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов.