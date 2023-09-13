Криминал

Гендиректор фирмы в Ингушетии подозревается в незаконной легализации мигрантов

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В Магасском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, который обвиняется в организации незаконной миграции, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах региона.

По данным источника, обвиняемый являлся гендиректором общества с ограниченной ответственностью, которое осуществляло услуги по незаконной легализации иностранцев в республике, предоставляя подложные документы и фиктивную постановку на миграционных учет.

Отмечается, что также мужчина имел коррумпированные связи в медучреждениях Ингушетии и использовал их для оформления иностранцам пакета документов, необходимых при подаче заявления на РВП/ВнЖ. В связи с чем, иностранные граждане не обращались в специализированные медицинские организации для прохождения медкомиссии и получения необходимых документов. Они использовали фиктивные справки, предоставляемые фигурантом уголовного дела.

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