Гендиректор фирмы в Ингушетии подозревается в незаконной легализации мигрантов

По данным источника, обвиняемый являлся гендиректором общества с ограниченной ответственностью, которое осуществляло услуги по незаконной легализации иностранцев в республике, предоставляя подложные документы и фиктивную постановку на миграционных учет.

Отмечается, что также мужчина имел коррумпированные связи в медучреждениях Ингушетии и использовал их для оформления иностранцам пакета документов, необходимых при подаче заявления на РВП/ВнЖ. В связи с чем, иностранные граждане не обращались в специализированные медицинские организации для прохождения медкомиссии и получения необходимых документов. Они использовали фиктивные справки, предоставляемые фигурантом уголовного дела.