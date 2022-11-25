Прием граждан

Гендиректор «Газпром межрегионгаз Назрань» провел личный прием граждан

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Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов провел личный прием граждан, сообщает пресс-служба компании.

Большая часть вопросов касалась оплаты газа, в том числе погашения задолженности. По всем обращениям в ближайшее время будут подготовлены ответы.

«Подобные встречи и консультации — это дополнительная возможность сделать наше взаимодействие с потребителями еще более эффективным», — отметил Альберт Льянов.

В пресс-службе напомнили, что личный прием граждан гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» проводится с 15 до 17 часов в последний четверг месяца по адресу г. Назрань, ул. Кавказская 7. Предварительная запись осуществляется по телефону: 8 (8732) 22-33-78.

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