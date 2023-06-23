Мошенничество

Гендиректор строительной фирмы в Ингушетии подозревается в хищении при строительстве ДОУ 6 млн руб.

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Следственными органами республики возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Транс-Сервис» по подозрению в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщил «Ингушетии» источник в правоохранительных органах, 32-летний подрядчик по заранее отработанной схеме заключил с Минстроем республики государственный контракт в рамках национального проекта «Демография» на строительство детского сада в городе Назрани.

Собеседник издания отметил, что мужчина составил документы, в которые умышленно внес заведомо ложные сведения об объеме и стоимости выполненных работ и использованных материалов. Из республиканского бюджета заказчиком в лице Минстроя на расчетные счета коммерческой фирмы произведена оплата, в том числе на сумму более 6 млн рублей за фактически невыполненные работы. Бюджету России причинен ущерб в особо крупном размере.

Источник также напомнил, что ранее в отношении этого гражданина следователями возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве ДОУ в городе Магасе, в рамках нацпроекта «Демография».

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