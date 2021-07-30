Гендиректор строительной организации в Ингушетии обманул дольщиков на 19,5 млн рублей

По данным следствия, с 1 декабря 2016 года по 1 декабря 2018 года гендиректор одной из строительных организаций, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заключил с физическими лицами договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома, возводимого в городе Назрани, и получил от них денежные средства в размере 19,5 млн рублей.

Указанные денежные средства дольщикам по настоящее время не возвращены, мер для завершения строительства дома не принято.

Таким образом, обязательства организацией не выполнены, сроки строительства нарушены, квартиры гражданам не переданы. Сейчас строительство данного объекта недвижимости приостановлено.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужило сообщение участника долевого строительства, поступившее в Информационный центр СК России, созданный по поручению председателя ведомства.

В настоящее время по уголовному делу проводятся первоначальные следственные и проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.