Мошенничество

Гендиректор строительной организации в Ингушетии обманул дольщиков на 19,5 млн рублей

0

В Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, с 1 декабря 2016 года по 1 декабря 2018 года гендиректор одной из строительных организаций, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заключил с физическими лицами договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома, возводимого в городе Назрани, и получил от них денежные средства в размере 19,5 млн рублей.

Указанные денежные средства дольщикам по настоящее время не возвращены, мер для завершения строительства дома не принято.

Таким образом, обязательства организацией не выполнены, сроки строительства нарушены, квартиры гражданам не переданы. Сейчас строительство данного объекта недвижимости приостановлено.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужило сообщение участника долевого строительства, поступившее в Информационный центр СК России, созданный по поручению председателя ведомства.

В настоящее время по уголовному делу проводятся первоначальные следственные и проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Вице-премьер Александр Новак провел совещание по вопросам социально-экономического развития СКФО
В Национальную библиотеку Ингушетии поступили новые дарственные издания
На научно-практической конференции в Ингушетии обсудили комплексы ресурсов развития территорий СКФО
Жителя Ингушетии будут судить за вооруженное нападение на правоохранителя и сбыт «Тропикамида»
Министр культуры Ингушетии поддержал новый проект Магомеда Барханоева
Житель Ингушетии предстанет перед судом за хранение взрывчатки
Под эгидой «Единой России» и Минсельхоза Ингушетии в Назрани пройдет сельскохозяйственная ярмарка
Благодаря народной программе «Единой России» в одном из сел Ингушетии будет налажено освещение улиц
Ингушский абитуриент Берс Цуров стал первым финалистом «Киберкампуса Президентской академии»
Особенности покупки смартфонов 2021 года
Жительницу Ингушетии будут судить за сбыт поддельного алкоголя

Главное

Яндекс.Метрика

 