Мошенничество

Гендиректор стройфирмы попал под следствие за мошенничество на 6 млн руб.

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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело на застройщика по подозрению в хищении крупной сумму денежных средств, выделенных на реализацию госконтракта по возведению здания дошкольного учреждения в Назрани, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Полиция и региональное управление ФСБ установили, что гендиректор стройфирмы при строительстве в Назрани детсада на 220 мест внес в акты о приемке проведенных работ сведения, не предусмотренные условиями госконтракта, заключенного с Минстроем Ингушетии», — сказал собеседник.

По его данным, таким образом 32-летний мужчина совершил хищение 6 млн руб. бюджетных средств, выделенных по нацпроекту «Демография». На него завели дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Мера пресечения на текущий момент фигуранту не избрана.

 

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