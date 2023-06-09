Гендиректор стройфирмы попал под следствие за мошенничество на 6 млн руб.

«Полиция и региональное управление ФСБ установили, что гендиректор стройфирмы при строительстве в Назрани детсада на 220 мест внес в акты о приемке проведенных работ сведения, не предусмотренные условиями госконтракта, заключенного с Минстроем Ингушетии», — сказал собеседник.

По его данным, таким образом 32-летний мужчина совершил хищение 6 млн руб. бюджетных средств, выделенных по нацпроекту «Демография». На него завели дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Мера пресечения на текущий момент фигуранту не избрана.