Мошенничество

Гендиректор стройфирмы в Ингушетии подозревается в мошенничестве на сумму более 700 тыс. руб.

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В отношении 58-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159УК России — «мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, гендиректор одной из строительных организаций заключил с администрацией сельского поселения Бейни Джейрахского района контракт на выполнение работ по укладке асфальта по улице Центральной данного населенного пункта на сумму 2 миллиона рублей.

Администрация села выполнила условия контракта в полном объеме, то есть произвела оплату. При этом проведенной строительно-технической экспертизой выявлено завышение стоимости выполненных работ по укладке асфальта на общую сумму более 700 тыс. рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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