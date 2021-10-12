Гендиректор стройфирмы в Ингушетии подозревается в мошенничестве на сумму более 700 тыс. руб.
В отношении 58-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159УК России — «мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
По данным следствия, гендиректор одной из строительных организаций заключил с администрацией сельского поселения Бейни Джейрахского района контракт на выполнение работ по укладке асфальта по улице Центральной данного населенного пункта на сумму 2 миллиона рублей.
Администрация села выполнила условия контракта в полном объеме, то есть произвела оплату. При этом проведенной строительно-технической экспертизой выявлено завышение стоимости выполненных работ по укладке асфальта на общую сумму более 700 тыс. рублей.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.