Гендиректор стройфирмы в Ингушетии подозревается в мошенничестве на сумму более 700 тыс. руб.

По данным следствия, гендиректор одной из строительных организаций заключил с администрацией сельского поселения Бейни Джейрахского района контракт на выполнение работ по укладке асфальта по улице Центральной данного населенного пункта на сумму 2 миллиона рублей.

Администрация села выполнила условия контракта в полном объеме, то есть произвела оплату. При этом проведенной строительно-технической экспертизой выявлено завышение стоимости выполненных работ по укладке асфальта на общую сумму более 700 тыс. рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.