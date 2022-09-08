Гендиректора строительной фирмы в Ингушетии подозревают в хищении 840 тыс. рублей

По заключению эксперта общая стоимость завышения выполненных работ по указанному контракту составляет свыше 840 тыс. рублей.

В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Также неустановленные должностные лица администрации Малгобека подозреваются в совершении действий, явно выходящих за пределы полномочий и «повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства», сообщает пресс-служба МВД по республике.