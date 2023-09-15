Гендиректору газовых компаний Ингушетии вручена государственная награда

«Получение Почетной грамоты Республики Ингушетия — высокая честь и показатель доверия нашим компаниям. Эта награда является достижением наших коллективов, которые работают на благо жителей и региона», — отметил Альберт Льянов.

Отметим, что торжественное вручение государственных наград традиционно прошло в зале славы администрации Главы Ингушетии в Магасе. Махмуд-Али Калиматов выразил награжденным благодарность за упорный труд и достижение высоких результатов.