Награда

Гендиректору газовых компаний Ингушетии вручена государственная награда

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вручил государственную награду за плодотворную работу на благо региона генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» и АО «Газпром газораспределение Назрань» Альберту Льянову, сообщила пресс-служба компании.

«Получение Почетной грамоты Республики Ингушетия — высокая честь и показатель доверия нашим компаниям. Эта награда является достижением наших коллективов, которые работают на благо жителей и региона», — отметил Альберт Льянов.

Отметим, что торжественное вручение государственных наград традиционно прошло в зале славы администрации Главы Ингушетии в Магасе. Махмуд-Али Калиматов выразил награжденным благодарность за упорный труд и достижение высоких результатов.

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