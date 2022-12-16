Генерал-лейтенант полиции Юрий Жданов рассказал, каких угроз ждать в новогодние праздники

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Россияне с нетерпением ждут новогодние праздники, а сотрудники полиции и медицинских учреждений традиционно переходят на усиленный режим. Насколько повышается уровень преступности в этот период и как не стать жертвой преступления, рассказал в интервью «Российской газете» доктор юридических наук, генерал-лейтенант полиции Юрий Жданов.

В начале беседы были отмечены плюсы. По сравнению с прошлым годом преступность снизилась на 6-10%. «Надеюсь, эта тенденция не изменится и в новогодние праздники. А вот преступность среди трудовых мигрантов, наоборот, возросла», — отметил Жданов.

В праздничные дни люди совершают очень много покупок — продукты к праздничному столу, подарки, различные гаджеты. При этом используют интернет-площадки, не учитывая число возросщих кибер-мошенников. Сейчас следует ожидать прирост онлайн-преступлений в диапазоне 5-8%, то есть 40-45 тыс. за январь 2023 года.

«Как же уберечь себя от опасности в новогоднюю ночь? Следует быть внимательным и осторожным. Не общаться с незнакомыми людьми, по телефону не отвечать на вопросы якобы сотрудников правоохранительных органов или банков. И внимательно следить за своими кошельками», — заключил Жданов.

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