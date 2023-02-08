Генеральный директор газовых компаний в Ингушетии ответил на вопросы телезрителей

Альберт Льянов рассказал об условиях участия в программе догазификации, о способах подачи заявок и необходимых документах, сроках их обработки и причинах отклонениях заявок, порядке заключения договоров.

Наиболее обсуждаемыми стали темы: соблюдение платежной дисциплины и последствия ее нарушения, опломбировка приборов учета газа, передача показаний счетчиков, а также проведение работ по договору на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Особое внимание Альберт Льянов уделил работе своей интернет-приёмной, доступной на корпоративных сайтах газовых компаний, куда абоненты могут обратиться по широкому спектру вопросов.

«Сотрудниками компаний прилагаются максимум усилий при сборе документов и всегда находимся в постоянном диалоге с нашими потребителями, не оставляем без внимания их обращения» — отметил Альберт Льянов.