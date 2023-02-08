Газификация

Генеральный директор газовых компаний в Ингушетии ответил на вопросы телезрителей

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Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» и АО «Газпром газораспределение Назрань», Альберт Льянов в эфире программы «Главное» Национального телевидения Ингушетия ответил на вопросы жителей региона о догазификации — бесплатном подведении газопроводов до границ земельных участков в газифицированных населенных пунктах.

Альберт Льянов рассказал об условиях участия в программе догазификации, о способах подачи заявок и необходимых документах, сроках их обработки и причинах отклонениях заявок, порядке заключения договоров.

Наиболее обсуждаемыми стали темы: соблюдение платежной дисциплины и последствия ее нарушения, опломбировка приборов учета газа, передача показаний счетчиков, а также проведение работ по договору на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Особое внимание Альберт Льянов уделил работе своей интернет-приёмной, доступной на корпоративных сайтах газовых компаний, куда абоненты могут обратиться по широкому спектру вопросов.

«Сотрудниками компаний прилагаются максимум усилий при сборе документов и всегда находимся в постоянном диалоге с нашими потребителями, не оставляем без внимания их обращения» — отметил Альберт Льянов.

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