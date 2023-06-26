Наркотики

Героин и марихуану нашли у жителя Ингушетии

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Наркотики изъяли у жителя Ингушетии сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Карабулаку, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по региону.

Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям на автодороге «Карабулак-Ачалуки» была остановлена «Лада «Приора». При личном досмотре у пассажира автомобиля обнаружено героин и марихуана 3,80 и 13,70 граммов соответственно.

В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК России.

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