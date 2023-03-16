Профилактика

Герой России и ветеран МВД встретились со студентами Ингушского госуниверситета

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Герой России Абубакар Костоев, ветеран-правоохранитель Муса Газгиреев, а также представители духовенства и отдела управления экономической безопасности МВД по республике по приглашению руководства вуза посетили Ингушский Госуниверситет.

Главными темами встречи со студентами стали профилактика экстремистских и террористических проявлений в молодежной среде, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе силового ведомства.

«На сегодняшний день экстремизм и его крайняя форма проявления терроризм являются реальной угрозой национальной безопасности России», — отметил собеседник издания.

Гости рассказали молодым людям о том, как не попасть под влияние идеологов различных радикальных течений и сект, об уголовной ответственности для лиц, распространяющих заведомо ложные сообщения об акте терроризма.

«Такие встречи необходимы для укрепления связи между поколениями и формирования у молодежи правильного мировоззрения. Руководство и студенты поблагодарили гостей за интересный и познавательный диалог», — сказали в пресс-службе МВД по региону.

 

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