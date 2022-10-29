Гибель четырехлетнего ребенка при ДТП расследуют в Ингушетии

«В Магасе 73-летний житель соседней республики, управляя автомобилем «Тойота Королла», по предварительным данным, не убедившись в безопасности проезда перекрестка улиц Кулиева и Нальгиева, допустил столкновение с автомобилем «Мерседес-Бенц», — сказал представитель полиции.

По его словам, при ДТП потерявшая управление «Тойота» совершила наезд на граждан, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате аварии оба водителя, пассажир «Тойоты» и двое пешеходов, в том числе четырехлетний ребенок, впоследствии скончавшийся в больнице, были госпитализированы.

По данному эпизоду полиция проводит проверку.