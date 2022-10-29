Гибель четырехлетнего ребенка при ДТП расследуют в Ингушетии
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства автомобильной аварии в столице республики Магасе с гибелью ребенка, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального МВД.
«В Магасе 73-летний житель соседней республики, управляя автомобилем «Тойота Королла», по предварительным данным, не убедившись в безопасности проезда перекрестка улиц Кулиева и Нальгиева, допустил столкновение с автомобилем «Мерседес-Бенц», — сказал представитель полиции.
По его словам, при ДТП потерявшая управление «Тойота» совершила наезд на граждан, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате аварии оба водителя, пассажир «Тойоты» и двое пешеходов, в том числе четырехлетний ребенок, впоследствии скончавшийся в больнице, были госпитализированы.
По данному эпизоду полиция проводит проверку.