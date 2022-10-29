ДТП

Гибель четырехлетнего ребенка при ДТП расследуют в Ингушетии

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Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства автомобильной аварии в столице республики Магасе с гибелью ребенка, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального МВД.

«В Магасе 73-летний житель соседней республики, управляя автомобилем «Тойота Королла», по предварительным данным, не убедившись в безопасности проезда перекрестка улиц Кулиева и Нальгиева, допустил столкновение с автомобилем «Мерседес-Бенц», — сказал представитель полиции.

По его словам, при ДТП потерявшая управление «Тойота» совершила наезд на граждан, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате аварии оба водителя, пассажир «Тойоты» и двое пешеходов, в том числе четырехлетний ребенок, впоследствии скончавшийся в больнице, были госпитализированы.

По данному эпизоду полиция проводит проверку.

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