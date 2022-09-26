Гибель двух человек в результате пожара расследуют в Ингушетии

«Установлено, что 17 сентября примерно в 04:30 мск в частном домовладении в сельском поселении Троицкое Сунженского района, предположительно, из-за неисправности электропроводки произошло возгорание. В результате четыре человека, в том числе один малолетний, получили термические ожоги различной степени тяжести и были доставлены в медучреждения», — сказал собеседник издания.

По его данным, впоследствии двое пострадавших, один из которых малолетний, скончались в больнице.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали газете «Ингушетия» о том, что в 05:04 в оперативную дежурную смену ведомства поступило сообщение о том, что в селе Троицкое по улице 8 марта произошел пожар. По прибытии на место происшествия было обнаружено возгорание жилого дома. Площадь пожара составила 80 кв. м.

В результате инцидента пострадали четыре человека, из них двое детей.