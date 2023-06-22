Память

Гибель правоохранителей при нападении террористов в 2004 году стало потрясением — Глава Ингушетии

0

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале отметил, что гибель людей в результате нападения международных террористов на республику 19 лет назад стало для всех потрясением.

«Сегодня мы все вместе вспоминаем очередную трагическую дату для всего ингушского народа, когда в ночь с 21 на 22 июня 2004 года Ингушетия приняла на себя страшный удар со стороны международных террористов», — написал Калиматов.

По его словам, несмотря на внезапность нападения, правоохранители и силовые структуры дали отпор преступникам.

«Гибель сотен сотрудников МВД по Ингушетии и других правоохранительных структур, выполнявших свой служебный и гражданский долг, стало огромным потрясением для жителей», — подчеркнул руководитель субъекта.

«Все они отдали свои жизни за мир, благополучие и процветание родной республики, проявив мужество и отвагу, пример верного служения родной Ингушетии и России. Проходят годы, но боль утраты не ослабевает. Мы помним их всех с безграничным уважением и благодарностью», — добавил Калиматов, выразив соболезнования всем родным и близким погибших 19 лет назад.

Напомним, вторжение террористов началось 21 июня ориентировочно в 22:45 мск. Были атакованы здания МВД и СИЗО, а также штаб Назрановского погранотряда. Почти сразу же отряды боевиков блокировали федеральную трассу «Кавказ». Всего подверглись атакам около двух десятков административных сооружений и военных объектов.

В налете участвовали сотни боевиков под руководством печально известного Шамиля Басаева. Активные боевые действия продолжались до трех часов ночи 22 июня.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Старинная груша из Ингушетии претендует на звание «Российское дерево года»
Власти Назрани Ингушетии передают во временное управление МКД
Глава Ингушетии заявил, что сегодня вновь над миром нависла угроза фашизма
Глава Ингушетии и руководитель ФОМС обсудили вопрос финансовой помощи региону
Имена героев ВОВ не должны быть преданы забвению — спикер парламента Ингушетии
В Ингушетии присоединились к Международной акции «Свеча памяти»
Первый лесной питомник на 250 тыс. сеянцев создадут в Ингушетии
МВД по Ингушетии потеряло 24 сотрудника в ночь нападения террористов на республику
Отстоявшего титул чемпиона IBF USBA боксера Али Измайлова встречали в Ингушетии
Модульные отели для туристов будут строить в горах Ингушетии
В СКР передано дело о гибели в ДТП в Ингушетии 7 человек, включая троих детей

Главное

Яндекс.Метрика

 