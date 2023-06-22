«Сегодня мы все вместе вспоминаем очередную трагическую дату для всего ингушского народа, когда в ночь с 21 на 22 июня 2004 года Ингушетия приняла на себя страшный удар со стороны международных террористов», — написал Калиматов.

По его словам, несмотря на внезапность нападения, правоохранители и силовые структуры дали отпор преступникам.

«Гибель сотен сотрудников МВД по Ингушетии и других правоохранительных структур, выполнявших свой служебный и гражданский долг, стало огромным потрясением для жителей», — подчеркнул руководитель субъекта.

«Все они отдали свои жизни за мир, благополучие и процветание родной республики, проявив мужество и отвагу, пример верного служения родной Ингушетии и России. Проходят годы, но боль утраты не ослабевает. Мы помним их всех с безграничным уважением и благодарностью», — добавил Калиматов, выразив соболезнования всем родным и близким погибших 19 лет назад.

Напомним, вторжение террористов началось 21 июня ориентировочно в 22:45 мск. Были атакованы здания МВД и СИЗО, а также штаб Назрановского погранотряда. Почти сразу же отряды боевиков блокировали федеральную трассу «Кавказ». Всего подверглись атакам около двух десятков административных сооружений и военных объектов.

В налете участвовали сотни боевиков под руководством печально известного Шамиля Басаева. Активные боевые действия продолжались до трех часов ночи 22 июня.