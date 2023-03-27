Гимназистов Карабулака призвали к участию в рейтинговом голосовании по выбору улиц для благоустройства

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В Карабулаке Ингушетии продолжается агитационная кампания по призыву жителей города принять участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Как сообщили в мэрии города, очередное такое мероприятие состоялось в актовом зале школы-гимназии № 1. В нём приняли участие вице-мэр Карабулака Азраил Джандигов, депутат местного законодательного собрания, член общественного совета при МВД России по РИ Хусейн Амаков, председатель молодёжного совета города Бай-Али Бисаев.

Спикеры подробно рассказали старшеклассникам об основных тонкостях предстоящего голосования, которое проводится с 15 апреля по 31 мая 2023 года с помощью специализированной онлайн-платформы za. gorodsreda. ru.

Заместитель главы города отметил важность количества голосов, потому что это напрямую отражается на объёмах финансирования программы. Он попросил присутствующих активно выбирать объекты благоустройства, а также помочь родителям, домочадцам разобраться с процессом электронного голосования.

Азраил Джандигов сообщил о уже реализуемых в текущем году проектах, акцентировав внимание на улице Фрунзе, на которой и располагается данное образовательное учреждение.

Отмечается, что школьников познакомили с объектами — претендентами на благоустройство в ближайшие несколько лет. В этом году граждане могут проголосовать за дизайн-проекты девяти общественных территорий, расположенных на улицах Джабагиева, Дьякова, Бочалова, Градусова, Берда Евлоева, Мира, Халида Цечоева, Саит-Хамзата Бидери, 70-летия Депортации.

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