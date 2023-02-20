Гимназисты из Назрани выиграли региональный этап шахматного турнира от «Движения первых»

По информации собеседника нашего издания, в составе школьной команды свое мастерство в самой интеллектуальной игре продемонстрировали учащиеся 3-го, 5-го и 6-го классов — Хава Евлоева, Халид Келигов, Айша Сампиева и Сулейман Горчханов. Теперь юным шахматистам предстоит побороться за лидерство в округе и, в случае успеха, доказать свое превосходство на шахматной доске в рамках всероссийского этапа.

«В нашей гимназии уже не первый год ученики занимаются шахматами под руководством педагогов Магомета Эльжаркиева, Мусы Плиева и Зухры Эльжаркиевой, — рассказал представитель образовательной организации. — В прошлом году наша команда стала победителем окружного этапа и серебряным призером всероссийского этапа шахматных соревнований от «Движения первых». Это очень высокий результат».

Отметим, что турнир по шахматам в рамках спортивного фестиваля РДДМ «Движение первых» включает в себя 4 этапа: школьный, региональный, окружной и всероссийский. Первый и четвертый этапы проводятся очно, промежуточные — в онлайн-формате на портале «Шахматная планета». Проведение финального этапа шахматных состязаний запланировано на середину мая. Он будет проходить в Москве.