Глав 12 сельских поселений в Ингушетии обвинили в бездействии по профилактике терроризма

«Отсутствие программы делает невозможным реализацию основных принципов ст. 2 Федерального закона «О противодействии терроризму» обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности, приоритет мер предупреждения терроризма и экстремизма», - говорится в сообщении.

По результатам проверки в адрес глав 12 сельских поселений внесены представления об устранении нарушений закона, которые находятся на стадии рассмотрения.