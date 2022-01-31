Профилактика терроризма

Глав 12 сельских поселений в Ингушетии обвинили в бездействии по профилактике терроризма

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За отсутствие муниципальные программы по борьбе с терроризмом, экстремизмом на 2022 год в адрес глав 12 сельских поселений Ингушетии внесены представления об устранении нарушений закона, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Отсутствие программы делает невозможным реализацию основных принципов ст. 2 Федерального закона «О противодействии терроризму» обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности, приоритет мер предупреждения терроризма и экстремизма», - говорится в сообщении.

По результатам проверки в адрес глав 12 сельских поселений внесены представления об устранении нарушений закона, которые находятся на стадии рассмотрения.

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