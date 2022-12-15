Глава администрации Малгобекского района Ингушетии провел прием граждан

В ходе встречи от жителей района поступали разные вопросы: улучшение жилищных условий, трудоустройства, благоустройства общественных территорий и выделение земельных участков.

«По каждому заявлению даны необходимые поручения, обратившимся гражданам будет оказана необходимая поддержка. Исполнение данных поручений глава администрации контролирует лично», — отметили в пресс-службе.