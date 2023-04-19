Глава администрации Назрановского района Ингушетии наградил специалиста ВУС

Отмечается, что награждённый не первый год работает специалистом военно-учетного стола. Его сфера деятельности в последнее время стала актуальной и очень сложной.

«В связи с распространением дезинформации в интернете, многие люди уклоняются от службы в армии, из-за этого вручение повесток военнообязанным проходит очень слабо, но Амир из года в год выполняет план и не допускает упущений в своей работе», — подчеркнул глава района.

Муталиеву в торжественной обстановке вручили грамоту за хорошую и активную работу, проведенную в ходе призывных кампаний.