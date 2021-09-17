Глава администрации сельского поселения Аршты Ингушетии подчеркнул важность выборов

«От этих выборов, я твёрдо убеждён, зависит будущее страны, и в частности Республики Ингушетия, от того, кого мы выберем, зависит наша жизнь. Долг каждого гражданина — прийти и отдать свой голос за того, кого он считает наиболее достойным», — подчеркнул Бей-Али Акиев.

По его словам, власти села перед выборами провели большую работу.

«Все жители села, приехавшие и уехавшие, оповещены о выборах 17-19 сентября. Мы выпустили соответствующее обращение, провели беседы в мечети», — отметил глава Аршты.