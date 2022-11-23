Глава администрации столицы Ингушетии провел прием граждан

Среди них трудоустройство, предоставление помещений для организации шахматных кружков для детей, материальная поддержка, реализация различных проектов, улучшение жилищных условий.

По информации Телеграм-канала администрации, градоначальник ответил на все вопросы и на месте оказал возможную необходимую помощь.

Также он дал поручение подчиненным, в рамках компетенции администрации, взять на контроль решение озвученных проблем.