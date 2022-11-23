Глава администрации столицы Ингушетии провел прием граждан
Мэр столицы Ингушетии Усман Аушев провел прием граждан по личным вопросам.
Среди них трудоустройство, предоставление помещений для организации шахматных кружков для детей, материальная поддержка, реализация различных проектов, улучшение жилищных условий.
По информации Телеграм-канала администрации, градоначальник ответил на все вопросы и на месте оказал возможную необходимую помощь.
Также он дал поручение подчиненным, в рамках компетенции администрации, взять на контроль решение озвученных проблем.