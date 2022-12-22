Глава администрации столицы Ингушетии проверил благоустройство дворов

Градоначальник совместно с председателем горсовета города Артуром Албаковым и специалистами администрации побывал в 10-м микрорайоне, а именно во дворе домов №№ 11/1, 9/1, 7/1 на улице Назарбаева.

Обозначенный двор включен в адресный перечень территорий, ожидающих благоустройство. На данный момент здесь проводят замену асфальтобетонного покрытия на проезжей части, далее будет произведено расширение парковки, установка площадки для детских игр и озеленение территории.

Мэр выразил надежду, что комплексное благоустройство понравится жителям столицы, и они будут продолжать сохранять то, что приобрели.