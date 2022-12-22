Благоустройство

Глава администрации столицы Ингушетии проверил благоустройство дворов

0

Мэр Усман Аушев проинспектировал ход благоустройства дворовой территории в одном из микрорайонов Магаса, сообщается в Телеграм-канале муниципалитета.

Градоначальник совместно с председателем горсовета города Артуром Албаковым и специалистами администрации побывал в 10-м микрорайоне, а именно во дворе домов №№ 11/1, 9/1, 7/1 на улице Назарбаева.

Обозначенный двор включен в адресный перечень территорий, ожидающих благоустройство. На данный момент здесь проводят замену асфальтобетонного покрытия на проезжей части, далее будет произведено расширение парковки, установка площадки для детских игр и озеленение территории.

Мэр выразил надежду, что комплексное благоустройство понравится жителям столицы, и они будут продолжать сохранять то, что приобрели.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии для улучшения водоснабжения построят новые водопроводные сети и водоводы
Курсы повышения квалификации в Ингушетии намерены пройти более 800 педагогов
Сотрудники МЧС по Ингушетии приняли участие в донорской акции «Своих не бросаем»
Два новых газопровода построят в Ингушетии в рамках госпрограммы
Лжесотрудники банка выманили у жительницы Ингушетии 100 тыс. рублей
Общественники Ингушетии проверили условия содержания осужденных в СИЗО
Ингушетия приступит к созданию солнечной генерации в 2023 году
84 сотрудника «Ингушэнерго» отмечены наградами в честь профессионального праздника
Парламентарии Ингушетии приняли республиканский бюджет на 2023 год
В Ингушетии переселенцам из Херсона и Херсонской области вручили первые сертификаты
Воспитанники Долаковской спортшколы стали призерами республиканского турнира по вольной борьбе

Главное

Яндекс.Метрика

 