Криминал

Глава бандгруппы из Ингушетии получил еще один пожизненный срок

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Южный окружной военный суд объявил вердикт уроженцу республики по делу об убийстве, нападениях на силовиков и военных.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе главного управления Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО, возглавляя преступное сообщество в 2009-2010 годах, он организовал совершение четырех вооруженных нападений на сотрудников МВД и военных в регионе. В тот период девять сотрудников МВД и 15 военнослужащих были ранены, а двое гражданских погибли.

Ранее за эти преступления длительные сроки получили шесть членов бандгруппы, в которую входил и он.

Мужчина получил пожизненный срок. Наказание он будет отбывать в колонии особого режима.

По данным источника газеты «Ингушетия», речь идёт об Али Тазиеве, известного по прозвищу «Магас». До этого Тазиев был приговорён к пожизненному сроку за теракты и покушение на тогдашнего руководителя Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в 2009 году. Он причастен к нападению боевиков на правоохранительные органы Ингушетии во главе с Шамилем Басаевым в 2004 году.

В 2021 году осужден Або Добриев — член банды Тазиева, который принял активное участие в нападениях в Ингушетии и Северной Осетии. В результате погибли пятеро сотрудников различных ведомств, еще четверо были ранены.

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