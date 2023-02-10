Глава Джейрахского района Ингушетии получил благодарственное письмо от Первого федерального канала

В документе за подписью директора дирекции утреннего телеканала Рыбака Кирилла Олеговича в частности написано: «Дирекция утреннего телеканала АО «Первый канал» выражает искреннюю благодарность всем жителям Джейрахского района и лично главе Джейрахского района Льянову Ахмеду Багаудиновичу за помощь в организации и проведении съёмок для программы «Поехали».

Съёмочная группа с ведущими Марией Осадник и Евгением Покровским провела в Ингушетии четыре дня. Гости посетили горный район республики, в том числе Столовую гору, башенный комплекс Эрзи, Цей-Лоамский перевал и другие достопримечательности.

Напомним, трэвел-шоу «Поехали!» покажут на Первом канале 25 февраля текущего года.