Благодарность

Глава Джейрахского района Ингушетии получил благодарственное письмо от Первого федерального канала

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Глава Джейрахского района Ахмед Льянов получил благодарственное письмо за помощь в организации съемок для программы Первого канала «Поехали».

В документе за подписью директора дирекции утреннего телеканала Рыбака Кирилла Олеговича в частности написано: «Дирекция утреннего телеканала АО «Первый канал» выражает искреннюю благодарность всем жителям Джейрахского района и лично главе Джейрахского района Льянову Ахмеду Багаудиновичу за помощь в организации и проведении съёмок для программы «Поехали».

Съёмочная группа с ведущими Марией Осадник и Евгением Покровским провела в Ингушетии четыре дня. Гости посетили горный район республики, в том числе Столовую гору, башенный комплекс Эрзи, Цей-Лоамский перевал и другие достопримечательности.

Напомним, трэвел-шоу «Поехали!» покажут на Первом канале 25 февраля текущего года.

 

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