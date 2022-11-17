Глава Джейрахского района Ингушетии участвует в съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления

Мероприятие проходит в Нижнем Новгороде. По словам Льянова, участники Съезда посетили фабрики процессов эффективного управления в городах Дзержинск, Бор, Павлово и Городец. Всего на территории Нижегородской области открыто 12 таких фабрик. Их основная задача состоит в обучении муниципальных служащих, повышении качества рабочего процесса, выявлении недочетов в управленческой системе и организации работы по их устранению. Как отмечают в регионе, за время существования проекта «Фабрики» уже доказали свою эффективность. Модельные доходы и расходы, их оптимизация, создание центров обслуживания получателей бюджетных средств — эти и другие вопросы сегодня будут обсуждаться на дискуссионных площадках.

Сегодня, 17 ноября, работа Съезда продолжится в Корпоративном университете Правительства Нижегородской области. Здесь будет дан старт стратегической сессии, на которой обсудят проект «Муниципалитеты Российской Федерации». Его представит заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев. Подведение итогов состоится во второй день Съезда.