Глава государственно-правового управления перешел на работу в Миннац Ингушетии
Министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Ваха Беков в ходе рабочего совещания представил коллективу нового заместителя Руслана Пугиева, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
«Распоряжение о назначении Пугиева на должность замминистра подписано председателем правительства Ингушетии Владимиром Сластениным», — сказал представитель министерства.
По словам собеседника, новый заместитель министра будет курировать вопросы в сфере национальной политики, а также республиканских СМИ.
Пугиев ранее занимал различные должности, в последнее время он занимал пост начальника государственно-правового управления администрации Главы и правительства Ингушетии.