Глава государственно-правового управления перешел на работу в Миннац Ингушетии

«Распоряжение о назначении Пугиева на должность замминистра подписано председателем правительства Ингушетии Владимиром Сластениным», — сказал представитель министерства.

По словам собеседника, новый заместитель министра будет курировать вопросы в сфере национальной политики, а также республиканских СМИ.

Пугиев ранее занимал различные должности, в последнее время он занимал пост начальника государственно-правового управления администрации Главы и правительства Ингушетии.