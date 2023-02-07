Глава государственно-правового управления перешел на работу в Миннац Ингушетии

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Руслан Пугиев (слева)

Министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Ваха Беков в ходе рабочего совещания представил коллективу нового заместителя Руслана Пугиева, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«Распоряжение о назначении Пугиева на должность замминистра подписано председателем правительства Ингушетии Владимиром Сластениным», — сказал представитель министерства.

По словам собеседника, новый заместитель министра будет курировать вопросы в сфере национальной политики, а также республиканских СМИ.

Пугиев ранее занимал различные должности, в последнее время он занимал пост начальника государственно-правового управления администрации Главы и правительства Ингушетии.

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