Об этом заявил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, напомнив, что в регионе пройдет ряд мероприятий, приуроченных к этим событиям, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики.

Калиматов считает, что важно помнить свое прошлое и трудиться над будущим, над процветанием республики и страны, как ингуши это делали поколениями.

В пресс-службе отметили, что к очередной годовщине депортации народа и к Дню защитника Отечества на территории Мемориале памяти и славы в городе Назрани 23 февраля в 10 часов состоится памятный митинг, а в 13 часов у Мемориального комплекса «Слава» города Малгобека пройдет еще одно мероприятие.

Как ранее информировало наше издание, в образовательных учреждениях региона пройдут уроки мужества, классные часы, конкурсы сочинений, информационные встречи, «круглые столы». В государственных музеях региона запланированы выставки картин, посвященные жертвам депортации ингушского народа. Минкультуры совместно с администрациями муниципалитетов планируется проведение литературно-тематических вечеров «Память о прошлом», читательских конференций и показ театральных спектаклей, посвященных Героям Отечества и трагической дате февраля 1944 года. Всего запланировано более 40 мероприятий.

Для обеспечения безопасности и общественного порядка в выходные дни (23-26 февраля) будут привлечены сотрудники МВД и МЧС, управлений ФСБ и войск национальной гвардии по Ингушетии.