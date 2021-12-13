Власть

Глава Ингушетии 25 декабря проведет «Прямую линию» с жителями региона

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25 декабря состоится телевизионная «Прямая линия» с руководителем субъекта Махмуд-Али Калиматовым, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

«Свои вопросы Калиматову смогут направить все желающие заранее посредством текстового сообщения или видеообращения в мессенджерах WhatsApp и Telegram, писем на электронную почту, а также — телефонного звонка в ходе эфира», — отметили в пресс-службе.

Поступающие вопросы будут транслироваться во время программы в виде «бегущей строки». Кроме передачи по республиканским телевизионным и радиоканалам (НТРК «Ингушетия», ГТРК «Ингушетия»), трансляцию можно будет посмотреть на сайтеingushetiya. tv.

Прием вопросов: 8 (928) 097-73-73 — номер для текстовых сообщений и видеовопросов в WhatsApp и Telegram; vopros_ri@mail. ru— электронная почта для приема писем.

Начало трансляции «прямой линии» в 16:00 мск.

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