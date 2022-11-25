Глава Ингушетии анонсировал строительство ряд дорог и мостов в регионе в будущем году

«Отремонтируем дороги по направлениям «Средние Ачалуки — Плиево», «Алхасты — Галашки», «Новый Редант — Нижние Ачалуки» общей протяженностью 31,1 км», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

По данным руководителя региона, капремонт проведут также на улице Горчханова в Магасе и на улицах Картоева, Сулейменова, Восточная и Центральная в Назрани, а это 12,25 км дорожного полотна, которое нужно привести в нормативное состояние.

К тому же это центральные улицы и через них проходит большой поток автомобилей, нагрузка на дорожное полотно соответственно высокая. Кроме того, неисправные дороги повышают износ транспорта, могут стать причиной ДТП.

«Разбитые дороги — это большой дискомфорт и для водителей, и для пешеходов. Поэтому так важно построить и отремонтировать как можно большее количество дорог, мостов с тротуарами, пешеходными переходами, освещением и светофорами, бордюрными камнями, ограждающими пешеходов от проезжей части дороги. Все этим меры в рамках нацпроектов дают нам возможность повысить безопасность и уровень комфорта для жителей региона», — добавил Глава Ингушетии.

Как отметил Калиматов, на реализацию упомянутых мероприятий, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», республика затратит 550 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 245 млн рублей. Все эти планы были бы неподъемными для республики без помощи федерального центра.