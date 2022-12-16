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Глава Ингушетии дал старт акции «Ёлка желаний» в регионе

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов дал старт акции «Елка желаний», выбрав три елочных шара с пожеланиями детей, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«Семилетняя Амина Марзиева попросила в канун Нового года каркасный бассейн. Абдуллах Бузуртанов загадал получить в подарок детский электромобиль, а пятнадцатилетняя Амалия Могушкова в своем послании рассказала о своей мечте научиться игре на гитаре», — говорится в сообщении.

По словам Главы региона, хоть в 2022 году формат акции и изменился в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране и в мире, власти не должны лишать детей праздника.

«Это, в первую очередь, детский праздник. У родителей этих детей нет возможности исполнить даже самые их скромные мечты. Помочь им в этом можем и должны мы», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Отмечается, что ежегодное благотворительное мероприятие уже стало традиционным, вслед за Главой республики акцию подхватят члены регионального правительства и руководители муниципалитетов.

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