Глава Ингушетии дал старт акции «Ёлка желаний» в регионе

«Семилетняя Амина Марзиева попросила в канун Нового года каркасный бассейн. Абдуллах Бузуртанов загадал получить в подарок детский электромобиль, а пятнадцатилетняя Амалия Могушкова в своем послании рассказала о своей мечте научиться игре на гитаре», — говорится в сообщении.

По словам Главы региона, хоть в 2022 году формат акции и изменился в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране и в мире, власти не должны лишать детей праздника.

«Это, в первую очередь, детский праздник. У родителей этих детей нет возможности исполнить даже самые их скромные мечты. Помочь им в этом можем и должны мы», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Отмечается, что ежегодное благотворительное мероприятие уже стало традиционным, вслед за Главой республики акцию подхватят члены регионального правительства и руководители муниципалитетов.