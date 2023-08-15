Глава Ингушетии доложил Президенту России о текущей ситуации в республике

«Доложил, что общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в республике стабильная. Владимир Путин сказал, что информирован о работе региона в этом направлении», — написал руководитель субъекта в своем ТГ.

По его словам, Президент России отметил также положительную динамику в промышленном производстве и в аграрном секторе республики.

«Сообщил ему, что республика может похвастаться своими результатами в развитии АПК. В среднем по зерновым культурам и овощам урожайность у нас выросла в 1,5-2 раза», — отметил Глава.

Также Махмуд-Али Калиматов рассказал о предпринятых властями региона мерах по сдерживанию роста цен на сельскохозяйственную продукцию.

«Президент оценил нашу тактику, отметив, что это правильные решения. В этом же контексте сообщил о продовольственных ярмарках и благотворительных акциях, проводимых нами в преддверии религиозных праздников в помощь малоимущим и многодетным семьям. Отметил, что особое внимание уделяем семьям участников СВО. Рассказал о действующих в республике дополнительных мерах поддержки военнослужащих и их семей», — подчеркнул руководитель региона .

«Владимир Владимирович поинтересовался, идут ли ребята служить по контракту. Подтвердил, что такие добровольцы у нас есть. Глава государства заметил, что в Ингушетии провисает жилищное строительство. Пояснил, что в этой ситуации основная проблема связана с малоземельем и фактами незаконной продажи и самозахватов земельных участков», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Он заверил Президента России, что правительство региона активно работает над решением этих годами складывавшихся проблем. За три года по решению судов удалось вернуть в бюджет Ингушетии около 5 млрд рублей и более 550 га земли.

«В свою очередь Владимир Путин подчеркнул, что в приоритете должно быть обеспечение интересов жителей республики», — подытожил Глава Ингушетии.