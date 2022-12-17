Организаторы мероприятия обустроили пространство, на территории которого посетители знакомятся с истоками ремёсел различных народов и видят, как на их глазах создаются ремесленные изделия.

В числе мастеров не только народные умельцы из Ингушетии, но и представителей других субъектов России — Ставрополья, Астрахани, Чечни и других. Под их руководством каждый желающий имеет возможность принять участие в различных мастер-классах, сделать оригинальный сувенир и забрать его с собой.

«Плоды этого замечательного творчества играют огромную роль в деле воспитания подрастающего поколения, помогают развивать туризм регионов России, укрепляют единое, уникальное богатство российской культуры. Сегодня в Ингушетии проходит не просто очередной фестиваль творческих людей — это еще и место притяжения для ценителей культурных богатств. Место новых открытий удивительного таланта мастеров своего дела. Здесь можно ознакомиться с секретами ремесел, увидеть, как создаются красивые, оригинальные вещи», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Территория фестиваля разделена на 15 рабочих, досуговых и выставочных зон, которые обеспечивают реализацию интерактивной программы проекта с непосредственным участием-погружением посетителей — это плотницкие, кузнечные, гончарные и текстильные мастерские, а также мастерские декоративно-прикладного искусства.

Среди прочих Махмуд-Али Калиматов выделил деятельность шатров взаимопомощи «Мы вместе», где молодые волонтеры осуществляют сбор гуманитарной помощи, а также раздачу новогодних подарков для детей военнослужащих и мобилизованных, участвующих в специальной военной операции в Украине. В 2-х палатках 15 волонтеров собрали 120 новогодних подарков, коробку с продуктами и вещами.

«Прекрасно, что в этом павильоне каждый из нас сможет передать участникам специальной военной операции в Украине свое поздравление, подарок и открытку. Ребята нуждаются в нашей поддержке, им необходимо чувствовать, что дома их жду, о них заботятся», — подчеркнул Глава региона.

После осмотра уникальной творческой площадки, руководитель субъекта побывал на фестивале лезгинки «День джигита» с участием танцевальных коллективов из различных регионов СКФО.