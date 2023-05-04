Глава Ингушетии и гендиректор «Газпром межрегионгаз» провели рабочую встречу в Минводах

Встреча прошла в Минеральных Водах, в рамках первой Кавказской инвестиционной выставки.

«Вопросы, которые мы здесь обсуждаем, нуждаются в комплексном решении. Обозначенная вами пятилетняя программа именно такой подход и предлагает. Мы ее рассматриваем как системную модернизацию, которая позволит республике обновить газораспределительные сети, повысить платежную дисциплину и многое другое», — отметил Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Особое внимание было уделено реализации программы развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2025 годы.

«В актуализированную пятилетнюю программу включена реконструкция газораспределительной станции (ГРС) «Джейрах», а в целом документ также предусматривает строительство межпоселкового газопровода в Джейрахском районе, который позволит газифицировать детский оздоровительный лагерь «Эрзи» и перспективные объекты туристического кластера, газопровода-связки между ГРС «Назрань-2» и ГРС «Кантышево» Назрановского района и реконструкцию ГРС «Кантышево». Реализация всех этих проектов позволит подключить новых потребителей и увеличить объем поставки газа действующим», — отметил Густов.