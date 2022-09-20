Глава Ингушетии и губернатор Самарской области обсудили вопросы сотрудничества

«Обсудили с ним вопросы социально-экономического и культурного сотрудничества. Нашим регионам надо налаживать более тесные связи. Хорошим почином в этом направлении могли бы стать дни Ингушетии в Самаре. Это укрепит дружеские связи, расширит границы представления народов друг о друге», — написал Калиматов.

Руководитель субъекта также рассказал коллеге о потенциале действующих в республике промышленных предприятий — о заводе по производству алюминиевых радиаторов отопления, с широким спектром применения.

«Учитывая большие объемы строительства в области, предложил губернатору наладить поставки нашей продукции в регион. И не только радиаторов, но и спецодежды и обуви, изготавливаемых на фабриках в Ингушетии. Кроме того, обсудили возможность запуска дополнительного авиарейса между регионами. Это будет способствовать увеличению взаимного пассажиропотока и расширению деловых и туристских связей», — отметил Калиматов.

«Предстоит большая работа по реализации планов на дальнейшее сотрудничество», — добавил он.