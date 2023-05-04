Глава Ингушетии и председатель Промсвязьбанка подписали соглашение о сотрудничестве

Документ предусматривает развитие взаимодействия в области внедрения современных банковских технологий и банковской инфраструктуры на территории республики, совместную реализацию социально-значимых и инфраструктурных проектов и других важных направлений, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Отмечается, что стороны намерены развивать сотрудничество в области совершенствования системы кредитования юридических и физических лиц, включая программы по развитию МСП. Также в фокусе внимания — реализация программ внедрения безналичной формы расчетов, финансово-экономический консалтинг, ипотечное кредитование и реализация федеральных программ по обеспечению граждан жильем.

«У нас благоприятный инвестиционный климат, увеличивается ежегодно количество предприятий и производств, присутствие крупного, малого и среднего бизнеса растет. Мы расширяем географию тех банков, что присутствуют на территории субъекта, намерены начать работу с другими. Со стороны руководства, правительства Ингушетии будет всяческая поддержка банка в республике», — отметил Калиматов.

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере обслуживания государственного и муниципального заказа на территории республики, а также программ повышения финансовой грамотности для населения.

По мнению сторон, документ открывает новые возможности для развития экономики республики, привлечения инвестиций и создания благоприятных условий для бизнеса. ПСБ выразил готовность предложить свои банковские продукты и услуги, участвовать в инвестиционных проектах и программах развития предпринимательства в регионе.

В пресс-службе напомнили, что на первой Кавказской инвестиционной выставки, проходившей 3-4 мая в «Минводы ЭКСПО», республика презентовала выставочный стенд и пять прорывных проектов, вошедших в модель экономического развития республики. Сюда входит создание второй очереди агрокомплекса «Сунжа», в рамках которой на территории предприятия появится новый тепличный комплекс и подстанция высокого класса напряжения «Тихая». Также в ТОП-5 проектов входит развитие единственного всесезонного курорта «Армхи», реализация первого инвестпроекта по развитию солнечной генерации, совместный проект участников кластера алюминиевой промышленности региона и индустриальный парк «Джейрах».