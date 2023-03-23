Банковская система

Глава Ингушетии и представитель Сбербанка обсудили вопросы поддержки бизнеса

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Рабочая встреча в Магасе

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов встретился в Магасе с председателем Юго-Западного филиала Сбербанка Анатолием Песенниковым. Стороны обсудили совместные цифровые проекты и комплексные меры повышения качества жизни в республике, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

«Наше сотрудничество со Сбербанком интенсивно развивается. Это и помощь жителям и гостям региона в получении социальных выплат, и развитие безналичной инфраструктуры, и поддержка предпринимателей. С участием банка запущены значимые для республики инвестиционные и социально важные проекты, которые помогают дальнейшему росту городов и повышению качества жизни в сельской местности», — сказал Калиматов.

По его словам, активно продолжается совместная работа по популяризации среди населения мер господдержки, правил кибербезопасности, онлайн-платежей и в целом — цифровых решений.

Глава также добавил, что в связи с заходом на площадку региона новых инвесторов среди представителей бизнеса есть заинтересованность в расширении услуг, предоставляемых кредитно-финансовой организацией.

«Сегодня более 201 тыс. клиентов банка и свыше 3 тыс. бизнесов обслуживаются в ингушском отделении. На начало 2023 года совокупный кредитный портфель превысил 8,5 млрд рублей, а совокупный портфель пассивов превысил 10,6 млрд рублей. Помимо финансовой поддержки, мы уже несколько лет видим растущий спрос на цифровые решения Сбера в здравоохранении, торговле, АПК, туризме, образовании, недвижимости и других сферах. В 2023 году мы продолжаем инвестиционную поддержку важных для Ингушетии проектов, развитие онлайн-торговли с применением технологий искусственного интеллекта и реализацию ESG-проектов в десятках сфер и направлений», — отметил Песенников.

Напомним, что в 2022 году бизнес республики получил в Сбере 689 млн рублей кредитов, из них крупный и средний — 591 млн рублей, малый — 97 млн рублей. Важнейшим направлением работы остается льготное кредитование. Всего же в прошлом году по программам господдержки предпринимателям региона одобрено кредитование на 3,1 млрд рублей.

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