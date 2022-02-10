Глава Ингушетии и представители Минобороны России обсудили вопросы подготовки призывников

Во встрече приняли участие руководитель второго управления ГОМУ Генерального штаба Вооруженных Сил России Владимир Цимлянский и начальник организационно-мобилизационного управления штаба Южного военного округа Константин Запатоцкий, премьер-министр республики Владимир Сластенин и военный комиссар региона Тимур Местоев.

В частности, речь шла о взаимодействии правительства Ингушетии и Минобороны России для решения задач по подготовке молодых граждан республики к военной службе и их призыву, воинскому учету населения. А также поднималась тема патриотического воспитания подрастающего поколения.

Напомним, что с этой целью в регионе проводятся такие мероприятия, как День призывника, военно-патриотические игры «Зарница» и «Орленок». Кадеты Ингушетии ежегодно принимают участие во всероссийских военных смотрах и занимают там лидирующие места. Свою лепту вносит в это дело и ДОСААФ, где будущие призывники могут пройти обучение востребованной в армии профессии водителя.

«У властей региона сложились эффективные партнерские отношения с Министерством обороны и военным комиссариатом. Находим полное взаимопонимание в вопросах призывных компаний, военно-патриотического воспитания молодежи, в направлении выпускников Горского кадетского корпуса и общеобразовательных школ на учебу в военные вузы, за что мы искренне благодарны», — отметил Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.